Scippatore seriale fallisce il primo furto e mette a segno il secondo

Ha rapinato in sequenza, in un breve lasso di tempo, due passanti: la prima della borsa, peraltro non riuscendovi, mentre la seconda del telefono cellulare; l’episodio, che ha portato all’arresto di un romano di 26 anni, è accaduto sul lungomare Paolo Toscanelli, ad Ostia la notte fra il 19 ed il 20 gennaio.

Scippatore su lungomare Toscanelli

Sono stati gli agenti del locale commissariato a fermarlo, riconsegnando il maltolto alla legittima proprietaria. Il ladro, dovrà rispondere di tentata rapina e rapina.