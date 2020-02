Sciopero, domani a Roma metro e bus a rischio per 24 ore: tutte le informazioni

Lunedì nero per chi usa i mezzi pubblici a Roma. E' infatti in programma lunedì 24 febbraio uno sciopero dei trasporti di 24 ore che mette a rischio il servizio di metro e bus nella Capitale. A fermarsi saranno gli aderenti al sindacato Fast-Slm in Atac e dal sindacato Usb in Roma Tpl. L'agitazione infatti coinvolge sia il servizio gestito da Atac sia i bus di periferia del privato, Roma Tpl.

A rischio bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido. Si tratta dello sciopero differito lo scorso 3 febbraio, quando l'intervento del Prefetto costrinse i sindacati a spostare l'agitazione.

Gli orari dello sciopero di lunedì 24 febbraio 2020

Lunedì il servizio sarà garantito solo nelle fasce di garanzia, ovvero dall'inizio del servizio diurno, alle 5.30, fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Possibili stop, invece, nel resto della giornata. Inoltre, a rischio cancellazione anche le corse delle linee diurne che vengono effettuate oltre le ore 24 della notte tra lunedì e martedì. Per quanto riguarda le linee di bus N, saranno a rischio nella notte tra domenica e lunedì e regolari nella notte tra lunedì e martedì. Nelle stazioni della metropolitana e delle ferrovie concesse delle linee che resteranno, eventualmente, attive, possibili interruzioni di servizio di: biglietterie, scale mobili, ascensori e montascale.

"All'inizio dello sciopero le vetture provenienti dai vari capilinea o stazioni terminali, una volta giunte a destinazione, qualora dovessero effettuare altre corse nell'orario dello sciopero, rientreranno fuori servizio nei depositi di appartenenza per riprenderlo a fine dello sciopero e comunque in tempo utile alla ripresa del servizio", spiega Fast Confsal.

Nessun problema invece per quanto riguarda il servizio di Cotral e Ferrovie dello Stato.