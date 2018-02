Sciopero: oggi le linee Roma Tpl a rischio per 24 ore, traffico in tilt

Sciopero oggi, venerdì 9 febbraio, a Roma. I lavoratori di Roma Tpl, che gestisce circa cento linee di bus della città. All'origine della protesta, incrociano in fatti le braccia. "Le violazioni contrattuali e di sicurezza sul lavoro nei confronti dei dipendenti", fa sapere il sindacato Fast Confsal. Lo sciopero è in programma per la durata dell'intera giornata dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. La protesta non interesserà Atac.

Lo sciopero ha mandato in tilt il traffico. Sul Grande Raccordo Anulare, disagi alla circolazione con code dalla Cassia bis alla Roma-Fiumicino. In esterna, invece, si sta in fila dall’Aurelia alla Nomentana, comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità.

Congestionato il Tratto urbano della A24, da Portonaccio al bivio per la Tangenziale est, verso il centro. In uscita si sta in fila da Tor Sapienza al Raccordo per le difficoltà di immissione. Le consolari sono trafficate in entrata a Roma: la Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone, la Nomentana da Tor Lupara a Colleverde, la Casilina da Borghesiana al Raccordo e infine l'Appia da Santa Maria delle Mole a Capanelle.

Il quadrante sud. Sulla via Pontina si procede a rilento da Tor de’ Cenci a viale Europa verso l’Eur. Disagi verso l’eur anche sulla Roma-Fiumicino dove il traffico e’ bloccato dal Raccordo a viale Newton.

Queste le linee bus periferiche a rischio:

08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6, C8, C19