Sciopero Roma Tpl: martedì 12 febbraio si fermano i bus in periferia, orari e fasce di garanzia

Per martedì 12 febbraio, il sindacato USB ha proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 9 alle 13, nel consorzio privato Roma Tpl, che in città gestisce circa 100 linee di bus. Il servizio sarà invece regolare sulle linee di Atac, Cotral e Ferrovie dello Stato. Normale servizio, quindi, per treni, metropolitane, bus extraurbani e per tutte le linee di bus gestite da Atac.

Il 12 febbraio dunque, dalle 9 alle 13, saranno possibili stop sulle linee di bus 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Le motivazioni della protesta:

- Ritardi nel pagamento degli stipendi

- Indennittà contrattuali

- Orario di lavoro

- Mancata concessione delle ferie maturate

- Manutenzione delle vetture