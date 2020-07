Sciopero: domani a Roma a rischio metro, bus e tram. Orari e fasce di garanzia

Sciopero a Roma. Venerdì 10 luglio si annuncia come una giornata difficile per chi utilizza i mezzi pubblici nella Capitale. Due gli stop in città che investono Atac e Roma Tpl. A questi si affianca lo stop in Cotral.

Sciopero Atac: gli orari

L'organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore, con rispetto delle fasce di garanzia, in Atac. Dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 e sino al termine del servizio diurno, saranno possibili stop, dunque, sulla rete Atac di bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord. Il servizio sarà comunque regolare nelle due fasce di garanzia: dalle 5.30 fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Durante lo sciopero, nelle stazioni metroferroviarie che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di ascensori, scale mobili e montascale.

Il servizio notturno funziona durante lo sciopero?

Dalle ore 0.01 Non garantite le corse delle linee di bus notturne: nMA-nMB-nMB1-nMC-nME-n041-n075-n3d-n3s-n5- n8-n11-n46-n66-n70-n74-n90-n92-n98-n200-n201-n409-n543-n500-n551-n706-n716-n719-n781-n904-n913. Sempre per quanto riguarda il servizio notturno garantite invece le corse delle linee di bus diurne che termina il servizio alle ore 2 circa: 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

Sciopero Roma Tpl: quali linee si fermano?

Per quanto riguarda invece la Roma Tpl, sempre venerdì 10 luglio è prevista uno sciopero, ma di sole 4 ore, dalle 9 alle 13. A fermarsi i lavoratori del sindacato Usb. Questa protesta interesserà unicamente le linee 013 (anche la 013D), 078, 763, 764, 767, 777 e 778.



Regolari invece tutti gli altri collegamenti gestiti dalla stessa Roma Tpl: S01, S02, 08, 011, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763L, 771, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

Sciopero Cotral: gli orari

Sciopero anche in Cotral. Anche qui a fermarsi è l’organizzazione sindacale Faisa Cisal, per 24 ore. Stop dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30 e alla ripresa del servizio alle ore 17:00 fino alle ore 20:00.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Treni regolari



Servizio regolare sui collegamenti di Trenitalia.