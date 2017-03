Sciopero, a Roma mercoledì 8 marzo metro e bus a rischio per 24 ore

Mercoledì 8 marzo trasporto pubblico capitolino a rischio per lo sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'Atac dai sindacati Orsa Tpl e Faisa Cisal e tra il personale della Roma Tpl dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Usb.

L'agitazione coinvolgerà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido e le linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl. Il servizio, informa l'Agenzia per la Mobilità, sarà comunque regolare durante le due fasce di garanzia: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Ecco le motivazioni dei lavoratori di RomaTpl: "Ritardi sistematici nell'erogazione delle retribuzioni"; "omessa contribuzione al fondo di categoria Priamo"; "macata copertura economica delle cessioni del quinto e delle polizze sanitarie"; "mancato riconoscimento del contributo di solidarietà per i lavoratori ex Fonti". Infine, per un centinaio di lavoratori "provenienti da Trotta Bus" si lamenta la "mancata retribuzione di 18 giornate di dicembre 2016".