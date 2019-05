Sciopero a Roma: venerdì 17 maggio a rischio bus Atac e Roma Tpl

Sarà un venerdì 17 maggio di passione, a Roma, per lo sciopero del trasporto pubblico locale, di 4 ore, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 indetto dal sindacato Usb sulle linee Atac e RomaTpl. Il sindacato, inoltre, ha fatto sapere che incroceranno le braccia, tra gli altri, il personale di Gruppo Trenitalia, RFI e Nuovo Trasporto Viaggiatori con, quindi, pritardi o cancellazioni per diversi convogli.

"Ormai da anni ogni rinnovo contrattuale, per colpa dei sindacati concertativi, porta a forti perdite salariali e al peggioramento delle condizioni di lavoro. Per questo USB, a livello nazionale, ha deciso di aprire con forza una vertenza che faccia si che i lavoratori si riappropriano di quello che hanno perso", si legge in una nota.

I lavoratori protesteranno per "garantire il reale esercizio del diritto di sciopero e contro le continue interpretazioni restrittive operate dalla commissione nazionale di garanzia; per il rinnovo del CCNL di categoria scaduto da due anni; contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle aziende di trasporto; per la salute e la sicurezza di lavoratori e utenti, contro l'aumento delle morti sui luoghi di lavoro; contro il sistema degli appalti indiscriminati e per la reinternalizzazione delle attività; per la definizione di una reale politica dei trasporti in Italia e per l'avvio dei tavoli sulla riforma dei settori; per ottenere politiche contrattuali realmente nazionali e esigibili per tutti i lavoratori che impediscano le differenze economiche e dei diritti, a parità di mansione; per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario; per la piena occupazione e contro la precarietà", sottolinea Usb che invita tutti a partecipare al presidio che si terrà alle 10 di venerdì 17 maggio a Porta Pia, davanti al Ministero dei Trasporti.