Sciopero, il 17 gennaio a Roma primo stop dell'anno: metro e bus a rischio per 24 ore

Giovedì 17 gennaio primo sciopero del 2019 in Atac. In realtà si tratta di un doppio sciopero: a fermarsi saranno infatti gli iscritti ai sindacati Orsa (24 ore) e Usb (4 ore, dalle 8.30 alle 12.30). Previste fasce di garanzia dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. A rischio autobus, tram, metro A, B, C, Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo gestite da Atac.

In una nota interna interna Atac "richiama tutto il personale al corretto esercizio del diritto di sciopero nell'ambito della durata dello stesso in ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, secondo le modalità indicate dalle organizzazione sindacali proclamanti".

Per quanto riguarda il servizio di superficie "il personale di guida dovrà essere presente in servizio 30 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio delle fasce di garanzia. Inoltre le corse iniziate prima dello sciopero dovranno essere portate a termine".

La decisione di confermare l'agitazione è giunta lo scorso 10 dicembre, dopo l'esito fallimentare della procedura di conciliazione dello stato di agitazione. Sono esclusi dallo sciopero portieri, guardini, addetti ai centralini telefonici ed ai servizi di vigilanza, apertura e chiusara stazione.