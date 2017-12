Sciopero Roma, sabato 16 dicembre si fermano Cotral e Troiani

Sabato con sciopero. A fermarsi il 16 dicembre saranno Cotral e Troiani: l'azienda che fornisce il servizio extra-urbano regionale per 24 ore, la seconda, che invece presta servizio di superficie nella capitale, per 4 ore. Ad indire la mobilitazione il sindacato Sul-Ct. I lavoratori di Cotral si asterranno dal lavoro da mezzanotte alle 5:29, dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20 a fine servizio. Saranno rispettate le fasce di garanzia. I lavoratori della società Autoservizi Troiani, consorziata di Roma Tpl scarl incorceranno le braccia per 4 ore, dalle 20 alle 24. I collegamenti interessati saranno: 044, 048, 049, 053, 055, 056, 059, 314, 349, 437. Atac svolgerà invece regolare servizio.

"Data l’indisponibilità delle rispettive Aziende, Cotral e Troiani, a risolvere le criticità e le vertenze da noi formalmente aperte" scrive il sindacato in una nota "la Segreteria ha provveduto a proclamare, nel rispetto delle normative vigenti, un’azione di sciopero per il giorno 16 dicembre, il settimo nella società di trasporto regionale. Auspichiamo, al riguardo, l’intervento del Presidente Zingaretti in persona, visto che tali agitazioni stanno fortemente penalizzando i Lavoratori e gli utenti. In Cotral come in Roma Tpl".