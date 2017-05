Sciopero, a Roma giovedì 11 maggio doppio stop: metro e bus a rischio

Giovedì 11 maggio doppio sciopero dei mezzi pubblici a Roma. A rischio sono sia i mezzi Atac che quelli di periferia della Roma Tpl. In Atac ad incrociare le braccia saranno gli aderenti al sindacato Faisa Confail e quelli di Orsa Tpl. Le due sigle non hanno infatti trovato l'accordo sul tavolo della sicurezza ed hanno così confermato lo sciopero proclamato ad aprile. Stop di 24 ore, con fasce di garanzia dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.30 alle 20. La conferma dell'agitazione viene anche dal sito della commissione garanzia degli scioperi. A rischio saranno gli autobus di superficie, i tram, le linee delle metro A, B e C, la Roma Lido e le ferrovie in concessione.

Sempre la commissione garanzia scioperi conferma l'agitazione del prossimo 11 maggio per la Roma Tpl. Qui a fermarsi sono gli aderenti ai sindacati Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil. Lo stop sarà di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30 ed è legato alla vicenda del mancato pagamento degli stipendi.

A rischio le seguenti linee: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6, C8, C19.