Sciopero mezzi Roma, 8 marzo: notizie e aggiornamenti

Otto marzo di passione per i romani alle prese con uno sciopero di 24 ore che riguarderà metro, bus, tram e ferrovie di Roma e regionali. Una mobilitazione ampiamente annunciata che ha preso il via con le ultime corse partite prima della chiusura delle 8:30. Aperti i varchi Ztl per favorire la circolazione stradale, la situazione vede la chiusura delle linee A, B, B1 e C della metropolitana, così come quelle della Roma-Lido. Attiva invece la linea la Roma-Civita Castellana-Viterbo, con possibili riduzioni o cancellazioni di corse. Già chiusa per lavori la ferrovia Termini-Centocelle. Problemi anche per la rete di superficie, con possibili cancellazioni delle corse bus delle linee Atac e Roma Tpl. Lo sciopero riguarda anche i treni regionali, che potranno subire ritardi, cancellazioni o variazioni. Sarà garantito il collegamento tra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino con il servizio “Leonardo Express” o con autobus sostitutivi. Sempre a causa dello sciopero è chiuso anche lo sportello al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità in piazzale degli Archivi.

FASCE DI GARANZIA

Il servizio sarà comunque regolare durante le due fasce di garanzia: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Durante lo sciopero, nelle stazioni metroferroviarie che resteranno, eventualmente, aperte potrebbero non essere disponibili i servizi di montascale, ascensori o scale mobili.

SCIOPERO COTRAL

La mobilitazione in Cotral è stata proclamata da Usb, sempre di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio. Per lo sciopero dell'Usb, che è di carattere nazionale, saranno possibili ripercussioni anche nelle attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità: sportello permessi di piazzale degli Archivi (Eur), contact center 0657003, numero verde disabili 800154451, check point bus turistici e box informazioni a Termini.

SCIOPERO FERROVIE

Ferrovie dello Stato Italiane ha comunicato che "alcune sigle sindacali autonome, in adesione ad uno sciopero generale, hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs da un minuto dopo la mezzanotte della notte tra martedì 7 e mercoledì 8 e sino alle 21 di mercoledì 8 marzo". Dettagli e aggiornamenti su fsnews.it e trenitalia.com

VARCHI ZTL APERTI

I varchi delle Zone a traffico limitato diurne del Centro storico e di Trastevere non saranno attivi. L'accesso sarà quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso. La decisione è stata presa dall'Amministrazione per agevolare la mobilità durante lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico.

CORTEO 8 MARZO 2017

Inoltre, tra le 17 e le 22, un corteo sfilerà tra il Centro e Trastevere partendo da via di San Gregorio per raggiungere piazza San Cosimato. I manifestanti attraverseranno Porta Capena, via Marmorata, ponte Sublicio, porta Portese e viale Trastevere. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus.