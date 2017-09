Sciopero a Roma: bus, metro e tram a rischio fino alle 12:30. Notizie e aggiornamenti

E' iniziato alle 8:30 di oggi 29 settembre lo sciopero dei mezzi pubblici. La mobilitazione è stata indetta da Usb, e Faisa Cisal, in Atac, con l'aggiunta delle sigle confederali per Roma Tpl. Lo stop riguarda bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civita-Viterbo fino alle 12:30.

Sciopero Atac: le informazioni

Atac, sul proprio sito internet, ha comunicato l'aggiornamento della situazione in tempo reale. Metro A e Metro B chiuse per sciopero dalle 9 del mattino. Metro C regolare. Roma Lido e Termini-Centocelle attive ma con riduzioni. Discorso simile per tram e bus con cancellazioni di corse o sospensioni di linee.

Come informa l'agenzia Roma Servizi per la Mobilità, "saranno possibili interruzioni nei servizi dello sportello permessi di piazzale degli Archivi (Eur), dei check point bus turistici di Aurelia e Laurentina, del contact center infomobilità 0657003 e del numero verde dedicato alle persone con disabilità, l'800154451".

Sciopero Tpl: le informazioni

Stop o riduzioni di corse per Roma TPL per le seguenti liee: C1, C19, 08, 011, 013, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 042P, 044, 044, 048, 049, 050, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 511, 543, 546, 548, 552, 554, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 912, 914, 982, 985, 992, 993 e 998.

Regolare il servizio ferroviario di Trenitalia e il servizio bus extraurbano Cotral.

Varchi Ztl a Roma aperti oggi 29 settembre

Nonostante la riduzione da 24 a sole 4 ore, lo sciopero di oggi venerdì 29 settembre, tiene la città con il fiato sospeso in vista del week end. Per agevolare la viabilità su strada, l'agenzia per la mobilità del Comune di Roma, ha annunciato l'apertura dei varchi della Ztl diurna del Centro e di Trastevere non saranno attivi.

Il transito sarà consentito anche ai veicoli sprovvisti di permesso. La decisione è stata presa dall'Amministrazione per agevolare la mobilità cittadina durante e dopo lo sciopero del trasporto pubblico di 4 ore.