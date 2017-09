Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Siamo andati a veder la situazione alla stazione Tiburtina: metro B a singhiozzo, corsa verso i pochi bus e più di 20 minuti d'attesa per un taxi.

Abbiamo chiesto ai pendolari se sono favorevoli o contrari alla privatizzazione di Atac: spattacatura tra chi pensa che sia l'unica via per avere un servizio di traspoto pubblico adeguato e chi invece non si fida del privato.