Lunedì sciopero nazionale dei trasporti: a Roma regolari i mezzi Atac e Roma Tpl. A rischio corse Cotral

Lunedì sciopero nazionale dei trasporti. A Roma però i mezzi circoleranno normalmente. "Merito" dello sciopero di ieri che ha di fatto attivato la fascia di salvaguardia stabilita dalla commissione garanzia sciopero che prevede almeno 20 giorni tra uno stop e l'altro. A fermarsi, in ambito nazionale, saranno i lavoratori Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Alla base della protesta "le proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea".

A Roma però come detto mezzi Atac, Roma Tpl saranno regolari. Protesta la Cisl. Roberto Ricci, Segretario Regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl di Roma e Lazio, dichiara: "Abbiamo dato con convinzione la nostra adesione allo sciopero nazionale dei lavoratori del Trasporto pubblico locale previsto per lunedì 21 gennaio contro la liberalizzazione del mercato e contro il peggioramento dei tempi di riposo e di guida: i dipendenti Atac sono stati prevaricati, vedendo un loro diritto sottratto. Queste persone, infatti, non avranno la sacrosanta possibilità di incrociare le braccia a causa del combinato disposto degli scioperi indetti per il 17 gennaio da alcune organizzazioni sindacali e delle norme previste dalla Commissione di Garanzia”.

Aggiunge Ricci: "E' veramente un peccato che i lavoratori della più grande azienda di Tpl in Europa non abbiano modo di esprimere il loro dissenso nei confronti di una tematica che riguarda trasversalmente tutti i lavoratori del Vecchio Continente". "Per quanto ci pertiene - conclude – faremo tutto il possibile per rendere manifeste ed evidenti sul territorio, in Italia e in Europa le ragioni della protesta".

A scioperare solo i lavoratori di Cotral. QUI TUTTE LE INFORMAZIONI