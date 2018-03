Sciopero Ntv: treni Italo a rischio martedì 27 e mercoledì 28 marzo

Sciopero di Ntv per il 27 marzo e il 28 marzo. L'agitazione è in programma dalle 21:00 di oggi fino alla stessa ora di mercoledì. Ad incrociare le braccia il sindacato ORSA cheha indetto uno sciopero nazionale per il personale di Nuovo Trasporto Viaggiatori.

I treni Italo sono quindi a rischio dalle 21:00 di martedì 27 alla stessa ora di mercoledì 28 marzo. "Al fine di diminuire i disagi per i passeggeri", la compagnie di trasporti ha messo a disposizione la lista dei treni garantiti: per consultarla basta cliccare qui.