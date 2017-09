Sciopero a Roma: domani 29 settembre bus, metro e tram a rischio

Nonostante la riduzione da 24 a sole 4 ore, lo sciopero dei mezzi di domani, venerdì 29 settembre, tiene la città con il fiato sospeso. La mobilitazine è stata indetta da Usb, e Faisa Cisal, in Atac, con l'aggiunta delle sigle confederali per Roma Tpl. A rischio bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civita-Viterbo. Su decisione della Prefettura, i possibili stop saranno quindi da 8,30 alle 12,30.

Come informa l'agenzia Roma Servizi per la Mobilità, "saranno possibili interruzioni nei servizi dello sportello permessi di piazzale degli Archivi (Eur), dei check point bus turistici di Aurelia e Laurentina, del contact center infomobilità 0657003 e del numero verde dedicato alle persone con disabilità, l'800154451".

La protesta nei trasporti di domani sarà solo una parte della mobilitazione organizzata dall'Unione sidacale di base che ha chiamato a raccolta un vero e proprio "sciopero cittadino" con sciopero di 24 ore in tutte le municipalizzate romane e presidio in piazza del Campidoglio alle ore 17. "Un concorso di colpa tra le diverse istituzioni chiamate al governo della città sta sprofondando la Capitale in una depressione economica senza fine" si legge in una nota.

"Finora le risposte a questa situazione sono servite soltanto ad aggravare la crisi. Il governo nazionale ha continuato con le politiche di tagli sostenute dal Decreto Madia ed anche l'amministrazione Raggi, che aveva fatto sperare nell'innesco di una controtendenza, si è rapidamente accodata. Né un cambio di passo si avverte nell'atteggiamento della giunta Zingaretti, che in nessuna delle crisi aziendali che si sono prodotte su Roma, da Almaviva fino ad Alitalia per arrivare ad Atac, è stata capace di proporre una inversione di tendenza, ma si è invece resa corresponsabile della situazione".