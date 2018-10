Sciopero: domani a Roma metro e bus a rischio, gli orari e le fasce di garanzia

Sciopero domani a Roma. Venerdì 12 ottobre, per 24 ore saranno a rischio stop bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo gestite da Atac e da Cotral. Rinviato e sospeso, invece, lo sciooerp di 4 ore, invece, per le linee periferiche gestite da Roma Tpl (qui la notizia completa). Servizio regolare per le Ferrovie gestite da Trenitalia.

Gli orari dello sciopero Atac di domani a Roma

Lo sciopero di 24 ore in Atac è stato indetto dal sindacato Cambia-Menti M410. L'agitazione coinvolgerà bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Saranno in vigore le fasce di garanzia: corse assicurate, quindi, dall'inizio del servizio diurno e fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.

Al di fuori di questi orari, e quindi, dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, saranno invece possibili stop. E ripercussioni saranno possibili anche sul servizio notturno (linee bus N e linea 913, attiva anche di notte), nella notte tra giovedì e venerdì.

I precedenti dati sullo sciopero

Nello sciopero di 4 ore del 20 maggio 2016 del sindacato cambia-Menti M410 la percentuale di adesione è stata del 9.6 % per la rete di superficie, mentre per le metropolitane e per le ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle l'adesione è stata del 3.2%.

Nello sciopero di 4 ore del 6 luglio 2018 del sindacato cambia-Menti M410 la percentuale di adesione è stata del 29.1% per la rete di superficie, mentre per le metropolitane e per le ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle l´adesione è stata del 10%

Sciopero Cotral 12 ottobre

A livello regionale, poi, protesta di 24 ore sempre con le fasce di garanzia, indetta dai sindacati Confederali e dalla Faisa Cisal sui bus Cotral. In questo caso, gli stop al servizio venerdì saranno possibili dalle 00,01 alle ore 5,29, dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Dettagli e aggiornamenti su cotralspa.it e sull'app BusCotral.

Rinviato lo sciopero di Roma Tpl

Venerdì, invece, viaggeranno regolarmente le linee di bus periferiche di Roma Tpl. I sindacati confederali hanno sospeso infatti lo sciopero di 4 ore (dalle 8,30 alle 12,30) che era stato indetto proprio per domani nel consorzio privato.

Regolari queste linee Linee Tpl: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Qui il link per vedere lo stato in tempo reale delle linee di Roma

