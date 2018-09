Sciopero Cotral e RomaTpl: lunedì 17 settembre a rischio gli autobus

Lunedì 17 settembre sciopero dei lavoratori di Cotral e della Roma Tpl, il consorzio privato che a roma gestisce circa 100 linee di bus. Ad incrociare le braccia gli iscritti ai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti per Roma Tpl e Faisa Cisal per Roma. Nessuna protesta, e servizio quindi regolare, sulle reti di Atac. Al momento, quindi, lo sciopero non è previsto su metro, tram e bus.

Lo sciopero sarà di 24 ore con le consuete fasce di garanzia per gli autobus Cotral. Servizio regolare, quindi, fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Per gli autobus RomaTpl, invece, sciopero dalle 8:30 alle 12:30 e saranno possibili stop su queste linee di bus:

08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.