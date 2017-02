Sciopero Cotral: due sindacati lo annullano, tre lo confermano. Venerdì mezzi a rischio

Lo sciopero di 24 ore in programma venerdì 24 febbraio sui mezzi Cotral resta confermato, ma le organizzazioni sindacali Fit Cgil e Faisa Cisal non ne faranno parte. L'agitazione rimane invece confermata da Sul Ct, Ugl e Cambia-Menti M410 con le seguenti modalità: dalle ore 00:01 alle ore 05:29, dalle ore 08:30 alle ore 16:59 e dalle ore 20:00 a fine servizio.

Le fasce di garanzia saranno rispettate ma il servizio di trasporto extraurbano potrà subire disagi e/o soppressioni. Cotral, Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal hanno infatti raggiunto un accordo "per incrementare la produttività aziendale nella direzione indicata dal contratto nazionale di categoria degli autoferrotranvieri".

"L'orario di lavoro di tutti i dipendenti dell'azienda, addetti all’esercizio e alle manutenzioni, personale di verifica e amministrativo, è fissato in 38 ore settimanali. Contemporaneamente, viene offerta ai lavoratori la possibilità di accedere a incentivi e premi di risultato. In particolare, il personale viaggiante potrà usufruire di premi commisurati al tempo lavorato su turni di guida effettiva", si legge in una nota di Cotral.

"Tra le novità sancite dall'accordo il controllo a vista del biglietto da parte dell'autista che potrà anche elevare sanzioni, sia durante sia fuori dall’orario di lavoro. - continua Cotral - Un punto di incontro tra azienda e sindacati per combattere il fenomeno dell’evasione tariffaria. L’intesa prevede anche l’erogazione a tutti i dipendenti di un buono pasto giornaliero".

"Siamo molti soddisfatti - dichiara l'Amministratore Delegato di Cotral Arrigo Giana - è un passo importante che garantisce l’equilibrio economico dell’azienda dandoci la possibilità di proseguire nel nostro piano di investimenti sul rinnovo della flotta per migliorare la qualità del servizio e le condizioni di lavoro dei nostri dipendenti".