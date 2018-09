Cotral: lunedì di sciopero, ecco le fasce di garanzia

Sciopero dei bus Cotral oggi, lunedì 17 settembre. Gli aderenti si asterranno dalle prestazioni lavorative dalle ore 8 e 30 alle ore 17 e dalle ore 20 fino a fine servizio. A indire lo stop i sindacati Filt Cigil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal.

Lunga la lista delle ragioni che hanno portato le organizzazioni sindacali a scegliere la strada della mobilitazione. I lavoratori di Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti scioperano per mancata "sicurezza ed incolumità del personale viaggiante nonché della stessa utenza a bordo; regolarità del servizio a causa della mancanza dei tempi tecnici necessari, attualmente insufficienti per lo svolgimento del servizio in assenza di VTV; sicurezza della viabilità generata dal comando di interruzione corsa in caso di riscontrate irregolarità; e mancato rispetto degli accordi ( 30.03.2015- 29.07.2015 – 21.02.2017)".

I lavoratori Faisa Cisal per il "mancato rispetto delle relazioni industriali con esclusione dal tavolo della trattativa; erogazione tickets restaurant per tutto il personale; rivisitazione tempi di percorrenza; gestione unilaterale su saturazione dell’orario di lavoro; mancata applicazione dell’art.34 del CCNL 25/10/2015; applicazione unilaterale verifica titoli di viaggio operatori di esercizio; regolarizzazione cedolini paga".

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero e sul servizio saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull'app BusCotral. Ha invece differito lo sciopero previsto per oggi al 12 ottobre la Roma Tpl.