Sciopero Cotral: il 24 febbraio bus a rischio per 24 ore

Dopo la protesta indetta all'inizio del mese, nuovo sciopero per Cotral. L'agitazione per l'azienda di trasporto extraurbano è stata indetta da diverse sigle sindacali (Fit Cgil, Faisa Cisal, Ugl, Sul Ct e Cambia – Menti M410) per venerdì 24 febbraio, i lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore. Il servizio di trasporto extraurbano, fa sapere l'azienda regionale, potrà subire disagi e soppressioni.

Cotral, sul proprio sito, informa: "L’astensione dalle prestazioni lavorative avverrà con le seguenti modalità: Fit Cgil dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio; Faisa Cisal, Ugl, Sul Ct e Cambia – Menti M410 dalle ore 00:01 alle ore 05:29, dalle ore 08:30 alle ore 16:59 e dalle ore 20:00 a fine servizio". Le fasce di garanzia saranno rispettate".