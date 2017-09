Atac, Campidoglio: "Sciopero congelato", ma la Cgil smentisce

Mentre in consiglio comunale si parlava di Atac, sulle agenzie di stampa si consumava l'ennesima figuraccia grillina. Sarà stata la smania di annunciare che va tutto bene; sarà stata la voglia di dire che c'è l'accordo con le parti sociali; sarà stato il bisogno di cercare consenso sulla procedura del concordato preventivo. Sta di fatto che, concluso l'incontro con i sindacati, l'amministrazione pentastellata ha inviato una nota stampa in cui si esprimeva soddisfazione, ma soprattutto si forniva la notizia del congelamento della procedura di sciopero, avviata dai sindacati una volta appresa la notizia del concordato preventivo. Una proclamazione che - è bene specificarlo - non prevede ancora una data fissata e non è legata all'agitazione (che resta assolutamente confermata) del prossimo 12 settembre.

Scrive il Campidoglio: "All'esito dell'incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl – ciascuno con autonome proposte - hanno deciso di “congelare” le procedure già avviate per la proclamazione di uno sciopero rinviando il confronto alla riunione già convocata per lunedì".

Poi entrando nel dettaglio il comunicato spiega: "L'Amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di Atac salvaguarda il servizio per i cittadini e i livelli occupazionali dell'azienda e dell'indotto. È stata illustrata nel dettaglio la situazione patrimoniale che -alla luce della due diligence avviata da dall’azienda e, per quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale - si è rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a causa dell’ingente debito pregresso di Atac. L’Amministrazione ha chiesto di condividere un percorso trasparente di risanamento per definire ogni strategia funzionale al raggiungimento degli obiettivi comuni dell’azionista, dei sindacati e dei lavoratori: l’azienda di trasporti della Capitale in mano pubblica; servizi più efficienti per i cittadini; e il mantenimento e la valorizzazione del personale di Atac".

La nota però ha trovato smentita, secca, da parte della Cgil: "In relazione alla nota dell'ufficio stampa del Campidoglio nella quale si dichiara un ipotetico congelamento delle procedure di sciopero, smentiamo categoricamente quanto affermato. Le procedure sono assolutamente ancora in essere e il prossimo appuntamento interlocutorio e' fissato per i primi giorni della prossima settimana".