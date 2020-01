Sciopero bus, blocco traffico e lavoro in via Aurelia: come cambia la viabilità lunedì 13 gennaio

Sarà un lunedì 13 gennaio anomalo sulle strade di Roma. Dallo sciopero ai bus della linea Roma Tpl, alle limitazioni del traffico senza dimenticare i cantieri in via Aurelia, in via Salvini e in via Salaria. Non solo.

A complicare ancora di più la giornata di chi sarà alla guida di auto, moto e scooter, anche una manifestazione in Centro, a piazza Monte Citorio, dove 250 persone protesteranno "contro la pressione fiscale e la tassazione di commercianti e artigiani". Possibili le ripercussioni su via del Corso. Andiamo con ordine.

Blocco del traffico: stop ai veicoli più inquinanti 13 gennaio

L'informazione quotidiana della qualità dell'aria nella città di Roma continua a segnalare un superamento dei limiti di legge dei valori di PM 10. Lunedì 13 gennaio è previsto il divieto della circolazione dalle ore 7.30 alle 20.30 per ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 e Autoveicoli Benzina Euro 2. Dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per autoveicoli Diesel Euro 3.

Non solo. Visto il protrarsi dei livelli inquinanti e le previsioni di Arpa Lazio che indicano il perdurare della criticità anche nei prossimi giorni, è possibile che per la giornata di martedì 14 gennaio si vada incontro ad un blocco più restrittivo per tutti i Diesel fino ad Euro 6. L'ufficialità non arriverà prima di lunedì, ma nel frattempo il Campidoglio raccomanda misure di contenimento.

Lavori in via Aurelia dal 13 gennaio al 10 febbraio

Le limitazioni del traffico, inoltre, si sommeranno ai cantieri in città. Nel quadrante nord dal 13 gennaio al 10 febbraio, per lavori di rifacimento del manto stradale con interventi giornalieri dalle 10 alle ore 5 del giorno successivo, in via Aurelia, sarà in vigore una disciplina provvisoria di traffico su ambo i lati, nel tratto di via Aurelia compreso tra via di Villa Troili e il civico 470 complanari comprese.

Il cantiere sarà a due chilometri circa più a ridosso delle stazioni metro Baldo degli Ubaldi, riaperta il 10 gennaio, e Cornelia chiusa dal 30 dicembre e sottoposta a lavori di manutenzione o ancora off limits.

Lavori in via Salvini e bus deviati

Lavori che ci saranno anche nella zona dei Parioli. A partire da lunedì fino al 26 gennaio, dalle 7 alle 18, per consentire lavori di riqualificazione in via Salvini la strada sarà chiusa al traffico nel tratto da via Luigi Bellotti Bon all'accesso a piazza delle Muse. Saranno temporaneamente deviate le linee di bus 52D e 360.

La 360, in direzione Muse, da piazza Ungheria devierà in viale Parioli, via Castellini, piazza Digione, via di Villa San Filippo, piazza Bligny, viale Romania, viale Rossini e via Mercadante dove effettuerà capolinea provvisorio presso l'impianto di fermata numero 70233; in direzione Zama: dal capolinea provvisorio, percorrerà via Paisiello e via Bellini. La 52D, invece, da viale Parioli devierà per via Castellini, piazza Digione e via di Villa San Filippo.

Sciopero bus Roma Tpl lunedì 13 gennaio

A completare lo scenario anche lo sciopero di 24 ore sulla rete della Roma Tpl, il consorzio privato che gestisce le 103 linee periferiche. Ad indire l'agitazione, il sindacato Usb Lavoro Privato (qui le motivazioni). La protesta, prevede per gli utenti le fasce di garanzia. Il servizio sarà assicurato, dunque, da inizio corse diurne e sino alle 8,30 e poi tra le 17 e le 20. ​Partenze a rischio, invece, tra le 8,30 e le 17 e dalle 20 a fine servizio. Possibili stop per circa 100 linee di bus. S​ervizio regolare sulle linee di Atac, Cotral e Ferrovie dello Stato Italiane.