Sciopero Atac: il 22 marzo autobus e metro a rischio, gli orari e le fasce di garanzie

Sarà un giovedì 22 marzo nero quello che attende Roma. Per 24 ore, infatti, saranno a rischio stop bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo e le linee periferiche gestite da Roma Tpl per lo sciopero del personale Atac indetto da Faisa-Confail, Orsa-Tpl.

Gli orari e le fasce di garanzie

Dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno, saranno a rischio i mezzi pubblici. Saranno rispettate le consuete fasce di garanzia, con il servizio assicurato fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Per quel che riguarda la rete dei bus notturni, sarà a rischio stop nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 marzo.

Le motivazioni dello sciopero

Le motivazioni sono relative al concordato in Atac come spiega Claudio De Francesco, segretario regionale di Faisa Confail a RomaToday: "La lotta contro questa scelta scellerata continua, abbiamo sospeso la lotta durante le elezioni per non farci strumentalizzare da nessuno ma ora si ricomincia. E' troppo facile usare lo stratagemma del concordato per bypassare indenni le elezioni".