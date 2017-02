Sciopero trasporti 9 febbraio: a rischio per 24 ore i bus della Roma Tpl

Domani, giovedì 9 febbraio, incrociano le braccia i lavoratori della Roma Tpl. A rischio il servizio sulle linee bus periferiche. A indire lo sciopero di 24 ore i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. L'agitazione non interesserà la rete Atac. Ecco le linee interessate: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6, C8, C19

Commenti arrivano dal centro sinistra all'opposizione. "Nell'esprimere solidarietà ai lavoratori in SCIOPERO a causa di stipendi non pagati, contributi al Fondo pensione non versati, la mancata copertura delle polizze sanitarie e la disdetta degli accordi di secondo livello, sollecito l'intervento urgente dell'assessorato alla Mobilità e del sindaco" dichiara la consigliera del Pd, Ilaria Piccolo. "E' inaccettabile per i cittadini e per i lavoratori, costretti i primi a subire di volta in volta i disagi e le ripercussioni causati dalla inaffidabilità di un'azienda che penalizza i propri lavoratori. L'amministrazione capitolina imponga all'azienda il rispetto dei contratti e accerti l'adempimento al rapporto di collaborazione".

Stessi toni anche dal consigliere di Sinistra Italiana, Stefano Fassina. "Tornano a scioperare domani i lavoratori delle linee bus periferiche. Stipendi non pagati o pagati in ritardo, contributi per la previdenza non versati, polizze sanitarie non pagate. Questa è la situazione dei dipendenti di Roma Tpl denunciata dai sindacati di categoria che hanno indetto lo sciopero. Esprimo la mia solidarietà ai lavoratori. L'assessora alla Mobilità Meleo e la sindaca Raggi convochino immediatamente l'Azienda alla quale deve essere imposto il rispetto dei contratti e degli accordi. Oggi va affrontata l'ennesima emergenza, ma la soluzione strutturale per Roma Tpl va definita in un piano strategico per la mobilità sostenibile".