Sciopero 8 marzo, a rischio anche la raccolta rifiuti. Ama: "Disagi limitati"

Non solo bus, tram, metro e ferrovie. Lo sciopero indetto per mercoledì 8 marzo, a livello nazionale, coinvolgerà anche ai servizi di pulizia e raccolta rifiuti. All'agitazione proclamata da Usb (Unione Sindacale di Base) si è aggiunta anche l'Usi (Unione sindacale italiana) e alla protesta è prevista l'adesione anche dei lavoratori di Ama. L'azienda, "in base a precedenti casi del genere, prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali".

Tuttavia "ha comunque attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili: Pronto Intervento a ciclo continuo; raccolta pile, farmaci e siringhe abbandonate; pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da case di cura, ospedali, caserme, ecc". Interessati dallo sciopero, con le stesse modalità, anche gli operatori del comparto Settore Funerario. E "anche in questo caso, sono stati predisposti i servizi minimi essenziali".