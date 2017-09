Sciopero 29 settembre, a rischio stop anche la raccolta rifiuti. Ama: "Servizi minimi garantiti"

Raccolta rifiuti a rischio per la giornata di venerdì 29 settembre. Anche gli operatori dell'azienda dei rifiuti sono coinvolti nello sciopero generale indetto da Usb (Unione sindacale di base): 24 ore di stop con rispetto però delle fasce di garanzia, dai trasporti ai servizi di igiene ambientale. E la stessa Ama rassicura sulla tenuta del servizio per quanto riguarda le "prestazioni indispensabili".

"In base a precedenti casi del genere, si prevede un'incidenza limitata sull'erogazione complessiva dei servizi aziendali" ha comunque comunicato l'azienda in una nota. In attuazione di quanto prescritto dalla normativa di legge, Ama "ha comunque attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili: pronto intervento a ciclo continuo; raccolta pile, farmaci e siringhe abbandonate; pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da case di cura, ospedali, caserme, ecc". Interessati dallo sciopero, con le stesse modalità, anche gli operatori del comparto settore funerario. "Anche in questo caso - ha fatto sapere Ama - sono stati predisposti i servizi minimi essenziali".