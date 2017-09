Sciopero 12 settembre: in Atac e Cotral sarà un martedì nero

Martedì 12 settembre due scioperi in programma rischiano di paralizzare la città. Un martedì nero, annunciato da tempo, e che potrebbe essere solo il primo di una lunga seria. Colpa del concordato preventivo da un lato e di lotte sindacali che si trascinano da tempo dall'altro. A rischio sono i mezzi di Atac - metro e bus - Roma Tpl e Cotral. Ma andiamo con ordine.

Sciopero Atac 12 settembre: tutte le informazioni

Si comincia con lo stop di 4 ore (8,30 - 12,30) proclamato per martedì 12 settembre da Orsa-Tpl, Faisa- Confail, Sul-Ct, Utl, Fast-Confsal e Cambia-Menti M 410. Lo stop è "per contestare l'ipotesi messa in campo dal Campidoglio, del concordato preventivo, che metterebbe a serio rischio livelli occupazionali".

Sciopero Roma Tpl: elenco bus a rischio il 12 settembre

Stop anche in Roma Tpl, dove si fermeranno per 4 ore gli aderenti a Faisa Cisal, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Braccia incrociate dalle 8.30 alle 12.30. A rischio le seguenti linee: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6, C8, C19

Cotral: sciopero di 24 ore

Cotral informa che nella giornata di martedì sono in programma due scioperi di 24 e 4 ore. L'organizzazione sindacale 'Sul-Comparto Trasporti' ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative da mezzanotte alle 5.29, dalle 8.30 alle 16.59 e dalle 20 a fine servizio. L'organizzazione sindacale Cambia-Menti M410 ha poi proclamato uno sciopero di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 12.30 alle 16.30. Le fasce di garanzia saranno rispettate. Il servizio di bus extraurbani potra' subire disagi e/o soppressioni.