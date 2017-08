Sciopero Roma Tpl, martedì 12 settembre a rischio le linee periferiche

Nuovo sciopero all'orizzonte per Roma Tpl. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno indetto una mobilitazone di 4 ore per martedì 12 settembre. La procedura era stata aperta lo scorso 4 agosto ma, come riportato da Romatoday, gli incontri seguenti presso la prefettura si sono svolti senza raggiungere alcun accordo. La mobilitazione durerà dalle 8.30 alle 12.30.

A scioperare saranno "tutti i servizi automobilistici urbani" della società Roma Tpl Scarl. Dalle ore 8.30 alle 12.30 i mezzi non partiranno dai depositi. Incroceranno le braccia anche i dipendenti degli uffici, gli ausiliari del traffico, gli 'impianti fissi', con 4 ore di sciopero a fine turno. Sono esclusi i portieri, i guardiani e gli addetti ai centralini telefonici.