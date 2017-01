Sciopero: domani stop in Roma Tpl e Cotral. Regolari i mezzi Atac

Mercoledì di disagi per chi usa i mezzi pubblici. Se viene confermato il differimento dello sciopero per quanto riguarda i mezzi Atac, restano invece confermati gli scioperi in Roma Tpl e in Cotral. Nel primo caso si tratta di una protesta della Faisa Cisal di 24 ore con fasce di garanzia e una dei Confederali di 4 ore. Nel secondo prevista un'agitazione di 4 ore indeta dall'Ugl.

In Roma Tpl (consorzio di aziende private che gestisce 108 linee di bus della città), in particolare lo sciopero si farà perché i dipendenti continuano a ricevere gli stipendi “a singhiozzo” e spesso in ritardo, oltre che per il mancato versamento di alcune voci dei contributi previdenziali. Una vicenda che da tre anni sta mettendo a dura prova i dipendenti della Roma Tpl.

In Roma Tpl, per la somma dei due scioperi, dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio saranno possibili stop su queste linee di bus: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1, C6, C8 e C19.

Confermata, come anticipato, anche l’agitazione di 4 ore proclamata in Cotral (linee bus extraurbane) dal sindacato Ugl e che si svolgerà dalle 11,30 alle 15,30. Il servizio di trasporto extraurbano regionale potrà subire disfunzioni e/o soppressioni.