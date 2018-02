Sciopero trasporto aereo: sabato 10 febbraio con voli a rischio

Sabato 10 febbraio diversi voli saranno a rischio a Fiumicino. ENAV ha infatti annunciato comunica che sull'aeroporto Leonardo Da Vinci, le organizzazioni sindacali UGL-TA e UNICA hanno indetto uno sciopero dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente.

Il comparto aereo, tuttavia, sarà messo a dura anche per lo stop del personale navigante di Ryanair per 4 ore (10.00-14.00) e Vueling per 8 ore (10.00-18.00). Dunque, ci sarà il rischio di dover vedere cancellazioni di voli da parte delle due compagnie low cost, oltre a ritardi e disagi vari.

A tal proposito si consiglia di consultare i rispettivi siti internet per avere maggiori informazioni su quello che accadrà .Nella medesima giornata incroceranno le braccia anche i lavoratori della compagnia aerea Blue Panorama nella stessa fascia orario, così come il personale di Brookfield Aviation International e McGinley Aviation.