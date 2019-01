Una scialuppa in strada: lo strano ritrovamento dei vigili all'Aurelio

Una scialuppa di salvataggio abbandonata in strada. E' arriva nel pomeriggio del 5 gennaio questa strana segnalazione al XIII Gruppo Aurelio. A darne notizia il sindacato Sulpl Roma.

Gli agenti si sono così recati in via Anastasio II al civico 27 e, non sapendo se la scialuppa fosse occupata o meno da un senzatetto hanno provveduto a segnalare il caso al Nucleo Assistenza Emarginati del gruppo per monitorare la situazione.



Il Sulpl invita a segnalare le situazioni di disagio in strada dovuto al freddo alla Sala Operativa Sociale del comune attraverso lo 060606.