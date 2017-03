"Mi ha detto frocio e mi ha sputato addosso": Scialpi denuncia aggressione omofoba

"Oggi uno camminando per per la strada riconoscendomi ha detto sottovoce frocio mi ha sputato addosso #trauma subito legge contro #omofobia": così Giovanni Scialpi-Shalpy ha denunciato su Facebook l'episodio che lo ha visto destinatario del riprovevole gesto per le vie della Capitale. Tantissimi i messaggi di solidarietà arrivati al cantante 55enne, da due anni sposato con lo storico fidanzato Roberto Blasi. "Tesoro sii superiore è 'gente' piccola di cervello", gli ha scritto qualcuno: "È più difficile a farsi" ha replicato lui, da sempre vicino ai diritti degli omosessuali.

A tal proposito, qualche giorno fa aveva commentato sui social il coming out di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi all'Isola dei Famosi scrivendo: "C'è chi fa da apripista per un diritto e chi poi raccoglie i soldi trasformando e svilendo tutto in gossip".