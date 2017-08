Autista preso a schiaffi sul bus 69, Atac: "L'aria condizionata era funzionante"

"L'impianto di aria condizionata all'interno dell'autobus, momentaneamente non attivo per una dimenticanza dell'autista, era perfettamente funzionante". Questa la replica di Atac che smentisce quanto reso noto dal sindacato degli autoferrotranvieri Cambia-menti m410, che nella giornata di ieri 9 agosto aveva denunciato l'aggressione subita da un conducente del bus 69, "preso a schiaffi da un passeggero" a causa dell'aria condizionata "non funzionante" a bordo del mezzo pubblico che si è poi fermato al capolinea di Prati dove è avvenuta l'aggressione.

La replica di Atac

Nella prima serata del 9 agosto l'azienda municipalizzata dei trasporti romana ha poi replicato a quanto denunciato. Questa la nota stampa completa di Atac: "Con riferimento a notizie di stampa relative alle cause che avrebbero portato, nella giornata di ieri, un passeggero ad aggredire un autista Atac in servizio a Piazzale Clodio, l'azienda precisa che, contrariamente a quanto ricostruito, l’impianto di aria condizionata all'interno dell'autobus, momentaneamente non attivo per una dimenticanza dell'autista, era perfettamente funzionante".

Mezzo idoneo al regolare servizio

"Pertanto, il mezzo in questione risultava pienamente idoneo ad effettuare regolare servizio anche in giornate di caldo eccezionale come queste. Atac - conclude la replica dell'azienda dei trasporti - condanna quindi fermamente l'accaduto sottolineando come tali comportamenti violenti, oltre ad essere intollerabili, danneggiano il servizio e quindi i cittadini".