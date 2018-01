Dragona: schiaffi ai bambini durante il catechismo, sospeso Don Angelo

Ha aggredito alcuni bambini durante l'ora di catechismo. E' successo mercoledì scorso a Dragona, presso la chiesa Santa Maria Regina dei Martiri di via Carlo Casini. A denunciare i fatti alcuni genitori che hanno puntato il dito contro Don Angelo, prete di 70 anni, reo di aver schiaffeggiato bambini tra gli 8 e i 9 anni che stavano facendo troppo rumore in aula, durante la spiegazione religiosa.

I fatti hanno scosso la comunità tanto che Don Leonardo Bartolomucci, che 'gestisce' la chiesa di Dragona, è dovuto intervenire: "Don Angelo, con profondo rammarico, chiede perdono ai bambini verso i quali ha alzato le mani, sotto l'impulso della rabbia fuori controllo, nonché ai genitori, ai parrocchiani e agli altri sacerdoti, scioccati e stupiti dall'increscioso e grave evento. Pertanto, sentito il mio parere e del Vescovo di settore, ha accettato di essere immediatamente rimosso dall'incarico e sospeso dalla pastorale, di farsi visitare e curare dal punto di vista neurologico e psichiatrico, di ritirarsi, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, conscio di dover rispondere alle dovute denunce".

"Chiedo a tutti di pregare per questi bambini, per le loro famiglie e per il loro catechista, per una pronta ripresa del catechismo in serenità d’animo e consolazione del Signore, con il sostegno di tutti", ha poi concludo Don Leonardo Bartolomucci .

"Quello che è accaduto nella Parrocchia Santa Maria Regina dei Martiri è sconcertante, ma è un fatto imprevedibile ed eccezionale, nella sua gravità. Voglio esprimere tutta la mia vicinanza a Don Leonardo, che ho avuto modo di conoscere come parroco impegnato e di grandissima umanità, e alle famiglie coinvolte. Mi auguro che tutta la Comunità di Dragona e del nostro Municipio resti vicina, ora più che mai, a questa Parrocchia che svolge una straordinaria funzione sociale e che non deve subire discredito per un fatto già condannato dalla Chiesa stessa, che ha preso immediati provvedimenti verso il vice Parroco Don Angelo". È quanto dichiara Andrea Bozzi, consigliere del Municipio X delle liste "Ora" e "Un Sogno Comune".