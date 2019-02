Desirée Mariottini: scavalca ed entra nello stabile sequestrato di via dei Lucani, denunciato

I Carabinieri della Stazione di San Lorenzo hanno denunciato a piede libero un 31enne di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, con precedenti, sorpreso, la scorsa notte, dopo aver scavalcato il muro di cinta dello stabile in via dei Lucani 22, sottoposto a sequestro a seguito del rinvenimento del cadavere di Desireé Mariottini. La 16enne di Cisterna di Latina era stato trovata priva di vita la notte del 18 ottobre in quell'edificio abbandonato.

