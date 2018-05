Cucina da incubo a Fiumicino: denunciato ristoratore

Cucina da incubo in un ristorante di Fiumicino. Sono stati i carabinieri di Ostia, unitamente al personale del Servizio Igiene e Alimenti Nutrizione della Asl Roma 3 a riscontrare, in un ristorante del Comune aeroportuale, la pessima conservazione degli alimenti che sarebbero stati poi utilizzati per l’attività di ristorazione.

Cucina da incubo nel ristorante di Fiumicino

Al termine degli accertamenti l’amministratore dell’attività è stato denunciato a piede ibero per commercio di sostanze alimentari nocive e somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione. Nei suoi confronti sono state elevate anche delle pesanti sanzioni per inadempienze strutturali, assenza di etichettatura e rintracciabilità su alcuni alimenti nonché per sfruttamento di personale non contrattualizzato.