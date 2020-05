Fermato con scarpe e abbigliamento contraffatto sulla Trionfale: "Ho bisogno di soldi"

"Ho bisogno di soldi", così un 34enne ha giustificato alla polizia le buste contenenti merce contraffatta che aveva con sè. In particolare l'uomo è stato notato dagli agenti del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, mentre camminava su via Trionfale con in mano una busta in cellophane di colore blu e uno zainetto di colore bianco con sopra rappresentate emoticon di ogni tipo.

Fermato per un controllo, è stato identificato: 34enne del Senegal, regolare sul territorio nazionale. Controllato il contenuto sia della busta che dello zainetto, i poliziotti hanno rinvenuto diversi capi di abbigliamento e scarpe risultati con marchio contraffatto.

In merito, il giovane non ha saputo indicarne la provenienza né attestarne l’acquisto, ed ha dichiarato di essere in giro a vendere la merce perché aveva bisogno di soldi.

Accompagnato negli Uffici del commissariato e ultimati gli accertamenti sui capi, i poliziotti hanno sequestrato 5 cinture di cuoio, 26 maglie, 4 paia di scarpe e 4 pantaloncini, 2 bermuda verde militare. Terminati gli atti il 34enne è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti contraffatti.