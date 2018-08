"Svuoto cantine", poi scaricava i rifiuti speciali in strada

"Svuoto cantine", questo l'annuncio con il quale un uomo sponsorizzava la propria attività lavorativa. Peccato che una volta recuperato gli oggetti il 39enne se ne liberasse scaricandoli impunemente per le strade di Torre Angela. L'incivile è un 39enne italiano di Guidonia, colto in flagranza di reato mentre sversava, in via di Torrenova, un grosso carico di rifiuti speciali.

Rifiuti gettati in via di Torrenova

Sono state pattuglie del Pics (Pronto Intervento Centro Storico) della Polizia Locale ed i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca a scoprirlo durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia ambientale.

Svuoto cantine scarica rifiuti in strada

La persona aveva appena “svuotato” alcune cantine di privati cittadini che avevano risposto ad un suo annuncio e dopo aver recuperato le parti di valore, aveva pensato di buttare via svariati materiali ferrosi, una lavatrice, alcuni pezzi di un frigorifero e una caldaia.

Multa, denuncia e sequestro del furgone

Sul suo conto, Carabinieri e Polizia Locale hanno inoltrato un’apposita informativa di reato alla Procura della Repubblica di Roma e lo hanno denunciato ai sensi dell’art 674 del Codice Penale e degli art 193 e 258 del dlgs 152/2006 per trasporto e sversamento non autorizzato di rifiuti speciali. È stata inoltre elevata una sanzione di 3700 euro a suo carico ed il furgone (marca Mitsubishi) utilizzato per compiere l’illecito, è stato sequestrato.