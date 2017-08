Ostia: scarafaggi e formiche tra bibite e grattachecche vendute in spiaggia

Generi alimentari infestati da scarafaggi e formiche urticanti. Grattachecce e pannocchie da incubo sulle spiagge di Ostia dove dallo scorso mese di giugno la polizia locale ha iniziato una capillare azione di contrasto al commercio abusivo di merci, soprattutto alimentari, sull'arenile lidense.

Controlli nel weekend

Questo fine settimana gli agenti, operando sulle spiagge libere dal Porto turistico, lungomare Duca degli Abruzzi, lungomare Toscanelli fronte ex colonia Vittorio Emanuele III, piazzale Magellano e poi spostandosi sempre sugli arenili pubblici di Castelporziano, hanno effettuato 25 sequestri di merci alimentari.

Prodotti privi di tracciabilità

Si tratta di prodotti privi di tracciabilità e conservati in maniera promiscua, conditi con salse lasciate sempre aperte al sole e agli agenti esterni, abbandonate sui carrelli di vendita alla mercé di insetti infestanti e topi. Sequestrate anche 25 strutture mobili cariche di blocchi di ghiaccio per grattachecche, sciroppi, liquori, pannocchie, ciambelle e lieviti fritti con crema e cioccolato.

Scarafaggi e formiche

I generi alimentari erano infestati da scarafaggi, formiche urticanti e sabbia trovata anche all' interno degli utensili usati per preparare granite e bibite dissetanti. Tutta la merce sequestrata è stata subito distrutta, unitamente alle strutture. Il mancato introito per i venditori abusivi é stato stimato intorno agli 80mila euro.