Scambio di droga con evaso dai domiciliari: tre arresti dei Carabinieri

Sono finiti in manette ad opera dei Carabinieri della Stazione di Torvaianica un 42enne ed un 21enne entrambi con precedenti penali, residenti ad Ardea per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

LO SCAMBIO DI DROGA - Nel corso di uno specifico servizio in via Antonio Starrabba di Rudini, località Torvaianica Alta, i due uomini sono infatti stati notati mentre si incontravano con un 41enne, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti in materia di stupefacenti e attualmente sottoposto agli arresti domiciliari.

DOSI DI COCAINA - Raggiunti immediatamente dai militari dell’Arma i due, a seguito della perquisizione della loro autovettura, venivano trovati in possesso di 9 dosi di cocaina per un peso complessivo di 5 grammi.

EVASO DAI DOMICILIARI - L’uomo, evaso dai domiciliari, è stato invece trovato in possesso di una radiotrasmittente che lo teneva in collegamento con la moglie che si trovava presso la sua abitazione e di 1 grammo di cocaina, suddiviso in 2 dosi.

TRE ARRESTI - I due ardeatini, arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati accompagnati presso le loro abitazioni; mentre il pometino, arrestato per evasione dagli arresti domiciliari e segnalato alla Prefettura di Roma come assuntore di sostanze stupefacenti, è stato trattenuto in caserma. Tutti e tre verranno giudicati con processo per rito direttissimo.