Policlinico: la scala mobile si guasta, passeggeri calpestati. Scene di panico in stazione 

Non c'è stato nessun ferito e questa è una buona notizia. Il bilancio parla di due donne, sotto choc e in lacrime, che hanno avuto bisogno del supporto di una ambulanza. Una di loro è rimasta contusa ad una gamba e medicata sul posto. Scene di panico oggi, 22 febbraio, quando una delle due scale mobili di Policlinico ha subito un guasto.

I fatti intorno alle 8:40. Gli utenti, appena usciti dal treno della Metro B diretto verso Jonio, avevano affollato la scala mobile, come succede tutte le mattine. Quindi il guasto. Improvviso.

Prima l'impianto di circolazione si è bloccato, poi ha invertito la marcia e nuovamente si è bloccato. Quindi le urla. Tante. Qualcuno è letteralmente saltato trovando riparo, a cavalcioni, sul corrimano che divide la scala mobile centrale dalla scala "normale". Altri sono caduti e finiti, calpestati. Una donna è rimasta impigliata per un attimo con il jeans in uno dei gradini.

Chi tremava, chi piangeva. Insomma, la paura c'è stata. Eccome. Chi scrive era presente ed ha assistito a tutta la scena. Un Vigile del Fuoco, libero dal servizio e che ha assistito alla scena di panico, ha prestato soccorso per primo. E' stato lui a chiamare il supporto dell'ambulanza. Sul posto anche un dipendente Atac. La scala mobile, dopo i controlli del caso, è ripartita intorno alle 9:20 circa.

Sarebbe potuta finire peggio. La memoria, anche dei presenti, è tornata subito a quanto accaduto alla stazione di Repubblica quando i tifosi del Cska Mosca rimasero incastrati e schiacciati a seguito della rottura di una scala mobile, letteralmente crollata sotto i loro piedi. In quel caso ci furono feriti, anche gravi.

Secondo la Procura di Roma quelle scale mobili non collassarono perché i russi saltavano. Forse per un cedimento di rampa, oppure per la rottura di un pezzo meccanico. Per quella faccenda quattro persone sono finite nel registro degli indagati. Ora Atac dovrà determinare il motivo di questo ennesimo guasto.