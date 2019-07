Eur Magliana, la scala mobile si blocca: anziano cade e resta ferito alla testa

Prima un forte rumore, più le urla e un anziano che cade da una scala mobile di Roma rimanendo ferito. La vittima, cosciente, è stata soccorsa dai presenti. Succede alla stazione di Eur Magliana dove un impianto si è bloccato sulla banchina della Metro B che porta verso Rebibbia.

L'incidente intorno alle 7:35 circa. Gli utenti stavano raggiungendo la banchina quando si è verificato il blocco della scala. L'anziano, bastone al seguito, è stato quindi scaraventato per terra, sbattendo il volto contro la pedana in acciaio con i presenti che hanno subito chiamato il Numero Unico per le Emergenze e chiamato i militari, sul posto per il servizio di sicurezza di Strade Sicure.

L'uomo, che ha perso sangue, è stato medicato dai medici del 118: ha riportato una ferita alla testa e una al braccio sinistro. "Stava vicino a me, è letteralmente volato giù dai gradini della scala mobile ormai fermi", racconta a RomaToday Patrizio, un testimone.

"La scala, quella per prendere la linea B, funzionava. Appena sono sceso ci siamo girarti tutti, si è fermata, abbiamo sentito un forte rumore e il signore che cadeva".

A sentire il racconto della vittima e dei presenti è quindi arrivato un dipendente Atac. Toccherà ora all'azienda capire il motivo dell'incidente, se si tratta di guasto oppure se qualcuno ha spinto il pulsante di blocco di emergenza. Nel frattempo le immagini delle videocamere di sorveglianza sono state acquisite. L'uomo è stato portato in codice verde al Santo Spirito.

Le scale mobili di tutta la stazione Eur Magliana, temporaneamente, sono state tutte comunque bloccate per precauzione. Non è il primo caso in città. Il più eclatante, a febbraio, alla stazione Policlinico.