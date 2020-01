Lepanto, con una pistola scacciacani nella stazione della Metro A: fermata una donna

Attimi di tensione alla stazione Lepanto della Metro A dove una donna si è presentata con una pistola scacciacani. A notarla alcune persone in attesa del treno che hanno così attirato l'attenzione dei militari dell'Esercito, in servizio per Strade Sicure.

Immediato è stato il loro intervento con la donna fermata e poi consegnata agli agenti della polizia di Stato intervenuta. La persona armata è stata quindi portata al Commissariato Prati. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

L'arma, sequestrata, aveva il tappo rosso. Per permettere l'operazione e il fermo della donna, Atac ha evacuato temporaneamente la stazione chiusa per circa 30 minuti dalle 12:30 alle 13 circa.