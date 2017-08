Choc al luna park: 14enne sbalzato dal Tagadà, è in prognosi riservata

Paura in un luna park di Cerveteri dove un 14enne è stato sbalzato da una giostra. E' successo intorno alle 23 di ieri 31 luglio. Il giovane, prossimo ai 15 anni, era sul Tagadà quando, per cause ancora da accertare, è stato letteralmente sbalzato e finito in terra fuori dalla macchina ludica.

Immediati i soccorsi. I sanitari del 118, corsi sul posto, lo hanno trasportato in codice rosso prima all'ospedale di Ladispoli, poi al Gemelli di Roma dove è ricoverato in prognosi riservata. E' grave ma non sarebbe i pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, sono giunti i Carabinieri di Campo Ascolano mentre i militari di Civitavecchia lavorano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.