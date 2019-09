Sasso colpisce bus e distrugge il vetro, malore per una passeggera

Ancora sassi contro i bus ed ancora una vettura costretta a tornare in deposito fuori servizio. Dopo il danneggiamento di un mezzo della linea 90 su via Nomentana questa volta a farne le spese è stato un autobus della linea 03 ad Acilia.

I fatti nel pomeriggo di lunedì 2 settembre mentre il bus transitava su via di Saponara, alla fermata di via Verne. Al passaggio dello 03 due "giovani", che si trovavano alla fermata, come riferito dall'autista, hanno però lanciato una grossa pietra contro il bus distruggendo la porta anteriore destra.

In fuga i due ragazzi, l'autista è stato costretto a far scendere i passeggeri. Fra loro una donna, che per la paura è stata presa da un attacco di panico e medicata sul posto da un'ambulanza del 118. Riportato l'autobus al deposito sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Acilia che indagano sull'accaduto.