Lancia sasso contro il vetro di un furgone per fare razzia all'interno del veicolo

Un sasso contro un furgone per infrangere il vetro e fare razzia di quanto contenuto all'interno del veicolo. E' accaduto martedì sera nella zona di Casal Bruciato dove i carabinieri della locale stazione hanno poi arrestato un 19enne della Costa d’Avorio, senza fissa dimora, con l’accusa di tentato furto aggravato.

Transitando sulla via Tiburtina, i militari dell'Arma hanno notato il giovane lanciare un grosso sasso contro un furgone parcheggiato regolarmente.

L’intento del 19enne era quello di infrangere il vetro del finestrino anteriore per poi poter fare razzia di quanto custodito nel veicolo ma è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.