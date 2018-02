Sasso contro il bus in transito a Valle Aurelia, infranto il vetro. Paura tra i passeggeri

Ha colpito con un grosso sasso il parabrezza del bus in transito incrinandolo. Gli attimi di paura sono stati vissuti questa mattina da autista e passeggeri dell'autobus Atac della linea 495, con il mezzo pubblico costretto ad interrompere la corsa a causa del danneggiamento del vetro anteriore, lato conducente.

Sasso contro il bus 495

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. I fatti hanno preso corpo intorno alle 11:30 di giovedì 22 febbraio all'altezza del civico 126 di viale di Valle Aurelia, a bordo del bus che collega la zona di Valle Aurelia alla stazione Tiburtina. In marcia sulla strada, secondo quanto riferito dall'autista ai carabinieri della Compagnia Roma San Pietro intervenuti sul posto, mentre il mezzo pubblico stava raggiungendo il capolinea, gli si presentava davanti un uomo di carnagione chiara incappucciato, che, facendo segno al polso come per lamentare un ritardo, colpiva per quattro volte il parabrezza del mezzo pubblico, con un sasso, incrinandolo. Il soggetto si dava poi alla fuga per le vie limitrofe.

Autobus danneggiato a Valle Aurelia

Tanta la paura tra i passeggeri presenti a bordo del mezzo pubblico, scesi precipitosamente in strada una volta sentito il rumore del vetro infranto. Impossibilitato a proseguire la corsa, il bus è stato riportato nel deposito di via Valle Aurelia con i passeggeri costretti ad usufruire del mezzo successivo. Sul posto per ricostruire l'accaduto e trovare l'uomo in fuga i militari dell'Arma che indagano sull'accaduto. Nessun ferito. A bordo del mezzo erano presenti tre persone.