Raccordo: sassi contro il bus Cotral, paura per autista e passeggeri

Prima un forte rumore, poi il vetro distrutto. E' quanto accaduto a bordo del autobus Cotral 5767 che, ieri pomeriggio, stava percorrendo il Grande Raccordo Anulare.

Intorno alle 14 circa il bus, partito da Genazzano alle 13:10 e diretto a Ponte Mammolo, all'altezza della curva di La Rustica è stato centrato in pieno da un sasso lanciato da dietro le barriere fonoassorbenti poste ai bordi della carreggiata. La pietra ha quindi colpito la vettura danneggiando seriamente e quindi rompendo il parabrezza anteriore.

A bordo del bus, presenti, i passeggeri impauriti. L'autista del Cotral, per la loro incolumità, ha quindi proceduto con prudenza guidando la vettura fino a destinazione. Nessuno è rimasto ferito. Questo, tuttavia, è solamente l'ultimo epidosio di una serie di eventi simili.

Lo scorso 8 marzo, intorno alle 23:40, un Cotral era stato centrato da una autentica sassaiola sulla Pontina, davanti al campo di Castel Romano. Fatto per cui l'azienda del trasporto extraurbano regionale ha presentato denuncia alle forze dell'ordine.

Atti vandalici che si susseguono come dimostrano anche i danneggiamenti a bordo del bus Tivoli-Roma lo scorso 7 marzo. Lì, alle 14 circa, alcuni dei giovani nell'orario di uscita delle scuole, all'altezza di Corcolle, hanno dato fuoco ad una fila di sedili posteriori per poi dileguarsi.

La stessa zona in cui, a fine maggio del 2016, un altro vetro del bus Cotral era stato rotto nella tratta che collega il capolinea di Giardini di Corcolle a Tivoli.

Fatti che riguardano anche gli autobus Atac, come già accaduto ad Acilia lo scorso ottobre, oppure sull'autobus 087 in zona Aurelio solo per citare i più recenti episodi.