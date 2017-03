Pontina, sassi contro bus Cotral davanti al campo di Castel Romano

Sassi contro il bus Cotral davanti la baraccopoli di Castel Romano. E' successo la sera dell'8 marzo, intorno alle 23:40. A renderlo noto è l'azienda del trasporto extraurbano regionale.

La corsa, partita da Nettuno e diretta a Roma Laurentina, stava transitando sulla Pontina alle 23:40 circa davanti al campo di Castel Romano, quando l'autista ha sentito un forte rumore provenire dalla parte posteriore del bus. Immediatamente si è reso conto che il penultimo finestrino della fiancata destra era andato in frantumi.

Nello stesso momento, il conducente "ha notato dei rifiuti ingombranti abbandonati sulla carreggiata e le sagome di alcune persone nascoste nella vegetazione ai margini della corsia, senza tuttavia riuscire a distinguerle chiaramente a causa della scarsa illuminazione del tratto di strada", come sottolinea Cotral in una nota.

"Temendo per la propria incolumità e per quella dei passeggeri, tutti illesi, il conducente ha deciso di proseguire la marcia fino al bivio di Spinaceto dove si è fermato per constatare i danni", si legge ancora. L'azienda ha presentato denuncia alle Forze dell'Ordine.